Українець Лунін дебютує за "Леганес" з перших хвилин у матчі чемпіонату Іспанії

Український воротар "Леганесу" Андрій Лунін вийде в основі на матч чемпіонату Іспанії проти "Алавеса".

Лунін отримає шанс перевірити себе проти одного з несподіваних лідерів Ла Ліги.

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Стартовий склад "Леганесу" на матч проти "Алавесу"

Зазначимо, що "Алавес" зараз знаходиться в топ-4 Ла Ліги і відстає від "Барселона" на 1 пункт, тоді як "Леганес" розташувався в зоні вильоту.

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