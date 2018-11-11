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      Українець Лунін неочікувано дебютував за "Леганес" в чемпіонаті Іспанії: відео

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      Андрій Лунін
      Андрій Лунін

      Український воротар Андрій Лунін зіграв свій дебютний матч за "Леганес" в чемпіонаті Іспанії. Сталося це у суботу, 10 листопада, у матчі проти "Жирони" на виїзді.

      Читайте також: "Реал" може повернути Луніна з оренди в "Леганесі"

      Традиційно Лунін залишився у запасі у матчі, уступивши місце Івану Куельяру. Але на 86-ій хвилині Луніну довелося вийти на поле через травму воротаря. Сам матч закінчився у нічию 0:0.

      Нагадаємо, Лунін зіграв лише один матч за "Леганес" – кубкову зустріч проти "Райо Вальєкано". Він пропустив двічі, а команди зіграли 2:2.

      Щодо травми Кеульяра. То поки невідомо, яке у нього ушкодження і коли він повернеться на поле.

      Читайте також: Тренер "Леганесу" заявив, що не хоче віддавати Луніна назад в "Реал"

      Відеоогляд матчу Жирона – Леганес

       

      Теги: Футбол Спорт Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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