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      Українець Лунін пропустив два голи у дебютному матчі за "Леганес": відео

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      Андрій Лунін дебютував за "Леганес"
      Андрій Лунін дебютував за "Леганес"

      Голкіпер збірної України Андрій Лунін пропустив два голи в своєму першому офіційному поєдинку за іспанський "Леганес".

      19-річний воротар вийшов у стартовому складі своєї команди в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано". Утім, зберегти свої ворота "на замку" Лунін не зумів. На 15-ій та 21 хвилинах зустрічі гості двічі розписалися в сітці воріт українця.

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      Та варто зазначити, що "Леганесу" вдалося відігратися – поєдинок завершився внічию 2:2, а командам належить провести матч-відповідь – 5 грудня.

      Лунін? Він краще налагоджує зв'язки з командою. Він молодий і повинен пристосовуватися до нових умов. Загалом, у нас є три хороших воротарі,
      – цитує Пеллегріно AS.

      Нагадаємо, в кінці серпня Луніна купив мадридський "Реал", після чого українець був відправлений в річну оренду в "Леганес".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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