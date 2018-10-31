Українець Лунін пропустив два голи у дебютному матчі за "Леганес": відео

Голкіпер збірної України Андрій Лунін пропустив два голи в своєму першому офіційному поєдинку за іспанський "Леганес".

19-річний воротар вийшов у стартовому складі своєї команди в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано". Утім, зберегти свої ворота "на замку" Лунін не зумів. На 15-ій та 21 хвилинах зустрічі гості двічі розписалися в сітці воріт українця.

Читайте також: Зірковий екс-гравець "Металісту" та "Дніпра" може повернутися в український клуб

Та варто зазначити, що "Леганесу" вдалося відігратися – поєдинок завершився внічию 2:2, а командам належить провести матч-відповідь – 5 грудня.

Лунін? Він краще налагоджує зв'язки з командою. Він молодий і повинен пристосовуватися до нових умов. Загалом, у нас є три хороших воротарі,

– цитує Пеллегріно AS.

Нагадаємо, в кінці серпня Луніна купив мадридський "Реал", після чого українець був відправлений в річну оренду в "Леганес".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24