Українець Лунін виграв перший трофей з мадридським "Реалом": фото

Український воротар Андрій Лунін, який виступає за мадридський "Реал", виграв перший трофей у новому клубі.

"Реал" виграв Кубок Сантьяго Бернабеу, обігравши у фіналі "Мілан". Лунін вийшов у матчі на 77-ій хвилині, коли Хелен Лопетегі провів ряд замін у матчі. Українець замінив у ворота Кейлора Наваса.

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Варто зазначити, що Кубок Сантьяго Бернабеу – це щорічний товариський турнір, який проводиться з 1979 року в честь колишнього президента "Реалу". Мадридський клуб виграє цей трофей ц 28-й раз.

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