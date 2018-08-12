Українець Лунін виграв перший трофей з мадридським "Реалом": фото
Український воротар Андрій Лунін, який виступає за мадридський "Реал", виграв перший трофей у новому клубі.
"Реал" виграв Кубок Сантьяго Бернабеу, обігравши у фіналі "Мілан". Лунін вийшов у матчі на 77-ій хвилині, коли Хелен Лопетегі провів ряд замін у матчі. Українець замінив у ворота Кейлора Наваса.
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Варто зазначити, що Кубок Сантьяго Бернабеу – це щорічний товариський турнір, який проводиться з 1979 року в честь колишнього президента "Реалу". Мадридський клуб виграє цей трофей ц 28-й раз.
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Джерело: 24 Канал
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