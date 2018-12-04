Українець Лунін зіграє з перших хвилин за "Леганес" у матчі Кубка Іспанії

Український голкіпер "Леганеса" Андрій Лунін зіграє в Кубку Іспанії проти "Райо Вальєкано".

Про це повідомив наставник "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно.

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В матчі Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" гратиме Лунін. Я розмовляв з Куельяром і не хочу ризикувати його здоров'ям. Лунін не потрапив у заявку на поєдинок Прімери проти "Вальядоліда", проте він вийде у Кубку,

– цитує Пеллегріно AS.

Як відомо раніше, конкурент Луніна Іван Куельяр пропустив 2 матчі через ушкодження, що дало можливість Луніну дебютувати в чемпіонаті Іспанії.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Кубка Іспанії "Райо Вальєкано" – "Леганес" розпочнеться 4 грудня о 21:30. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:2. До слова, саме той матч став дебютним для Луніна в Іспанії.

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