Українець Маліновський став найкращим футболістом жовтня в Бельгії за версією InStat
Півзахисник збірної України та "Генку" Руслан Маліновський став кращим гравцем жовтня в бельгійській лізі за індексом InStat.
За підсумками жовтня у нашого хавбека найвищий індекс InStat – 328, пише "Команда №1".
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Зазначимо, що у жовтні Руслан Маліновський провів у складі "Генка" 6 матчів (606 хвилин), в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.
До слова, 8 листопада наш півзахисник матиме можливість накинути цифр на свій листопадовий рейтинг. О 19.55 за київським часом розпочнеться матч четвертого туру групового раунду Ліги Європи "Генк" – "Бешикташ".
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Джерело: 24 Канал
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