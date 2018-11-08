Українець Маліновський став найкращим футболістом жовтня в Бельгії за версією InStat

Півзахисник збірної України та "Генку" Руслан Маліновський став кращим гравцем жовтня в бельгійській лізі за індексом InStat.

За підсумками жовтня у нашого хавбека найвищий індекс InStat – 328, пише "Команда №1".

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Зазначимо, що у жовтні Руслан Маліновський провів у складі "Генка" 6 матчів (606 хвилин), в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

До слова, 8 листопада наш півзахисник матиме можливість накинути цифр на свій листопадовий рейтинг. О 19.55 за київським часом розпочнеться матч четвертого туру групового раунду Ліги Європи "Генк" – "Бешикташ".

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