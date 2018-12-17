Українець Малиновський травмувався: бій 22 грудня скасовано

Чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський (23-0, 7 КО) отримав травму.

Під час одного з спарингів Малиновський отримав пошкодження декількох ребер і після обстеження лікарів було дано заборону продовжувати підготовку до поєдинку і, відповідно, виходити в ринг. Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії K2.

Читайте також: Український боксер збирається стати міністром спорту України

Сам боксер зізнався, що засмучений, адже міг отримати статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу, але заявив, що відвідає вечір боксу в статусі глядача.

На одному зі спарингів я отримав прикру травму кількох ребер. Лікарі категорично заборонили мені продовжувати підготовку. Звичайно, я засмутився, тому що, здобувши перемогу в цьому поєдинку, я б міг стати обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу. Це моя ціль. Я відновлюсь і докладу максимум зусиль, щоб досягти її. А 22 грудня я запрошую вас прийти і разом зі мною підтримати Дениса Берінчика. Він перебуває у відмінній формі і покаже хороший бій,

– сказав Олег Малиновський.

Нагадаємо, що 22 грудня на кону бою Берінчика буде стояти пояс WBO International, яким володіє українець.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24