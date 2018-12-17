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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Українець Малиновський травмувався: бій 22 грудня скасовано

      151 Читать новость на русском
      Олег Малиновський травмувався
      Олег Малиновський травмувався

      Чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський (23-0, 7 КО) отримав травму.

      Під час одного з спарингів Малиновський отримав пошкодження декількох ребер і після обстеження лікарів було дано заборону продовжувати підготовку до поєдинку і, відповідно, виходити в ринг. Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії K2.

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      Сам боксер зізнався, що засмучений, адже міг отримати статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу, але заявив, що відвідає вечір боксу в статусі глядача.

      На одному зі спарингів я отримав прикру травму кількох ребер. Лікарі категорично заборонили мені продовжувати підготовку. Звичайно, я засмутився, тому що, здобувши перемогу в цьому поєдинку, я б міг стати обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу. Це моя ціль. Я відновлюсь і докладу максимум зусиль, щоб досягти її. А 22 грудня я запрошую вас прийти і разом зі мною підтримати Дениса Берінчика. Він перебуває у відмінній формі і покаже хороший бій,
      – сказав Олег Малиновський.

      Нагадаємо, що 22 грудня на кону бою Берінчика буде стояти пояс WBO International, яким володіє українець.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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