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      Українець Маліновський увійшов у трійку найкращих гравців чемпіонату Бельгії

      160 Читать новость на русском
      Руслан Маліновський
      Руслан Маліновський

      Гравець "Генку" та збірної України з футболу Руслан Маліновський допоміг перемогти своїй команді у матчі 24 туру чемпіонату Бельгії проти "Васланд-Беверена" (2:1).

      Дві гольові передачі у матчі з "Васланд-Бевереном" дозволили півзахисникові "Гента" увійти в трійку найкращих асистентів чемпіонату Бельгії. Тепер у нашого футболіста 8 результативних передач.

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      Більше тільки у Ханса Ванаки з "Брюгге" (12) і Алехандро Посуело (10). Всього у Маліновського вже 12 асистів у всіх офіційних поєдинках сезону.

      Після 24 турів "Генк" лідирує з 9-очковою перевагою над "Антверпеном", а у Руслана Маліновського – вісім голів і вісім гольових передач в 22 зіграних матчах.

      Дивіться відео гольових передач Руслана Маліновського у матчі з "Васланд-Бевереном"

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      Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський Бельгія
      Джерело: 24 Канал
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