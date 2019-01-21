Українець Маліновський увійшов в топ-5 атакувальних тріо Європи: фото
Авторитетний аналітичний ресурс Transfermarkt виокремив п'ятірку найкращих атакувальний тріо Європи.
На четвертій сходинці рейтингу опинився футболіст збірної України та бельгійського "Генку" Руслан Маліновський. На пару з Леонардо Троссардом та Мбвана Саматта футболісти забили 39 м'ячів.
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Пальму першості у рейтингу забрали форвард французького ПСЖ – Кілліан Мбаппе, Неймар та Едінсон Кавані. На трьох футболісти парижан забили 54 м'ячі.
Нагадаємо, що Руслан Маліновський під час зимового трансферного вікна не буде змінювати клуб та продовжить виступати за "Генк". У послугах гравця збірної України була зацікавлена італійська "Рома".
Джерело: 24 Канал
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