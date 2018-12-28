Українець Маліновський входить у топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату Бельгії

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість футболістів, які виступають в чемпіонаті Бельгії. Торкнулася переоцінка порталу і відразу цілої групи українських футболістів, які захищають кольори бельгійських команд.

Найдорожчим футболістом з українським паспортом став півзахисник "Генка" Руслан Маліновський. Його ціна становить 9 мільйонів євро, що на 2 млн більше, в порівнянні з минулим оновленням.

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Також додали в ціні півзахисник "Сент-Трюйдену" Роман Безус – 2 мільйони (було – 1,2 млн) і Єгор Назарин з "Антверпена" – 700 тисяч євро (було – 500 тисяч євро).

Тримає планку в 3,5 мільйона нападник "Гента" Роман Яремчук і захисник "Кортрейка" Андрій Бацула – 600 тисяч євро.

До 2 мільйонів впала ціна Євгенія Макаренка, захисника "Андерлехта", а також захисника "Генка" Ігоря Пластуна. До 700 тисяч євро подешевшав півзахисник "Стандарда" Валерій Лучкевич.

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