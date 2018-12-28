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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українець Маліновський входить у топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату Бельгії

      47 Читать новость на русском
      Руслан Маліновський
      Руслан Маліновський

      Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість футболістів, які виступають в чемпіонаті Бельгії. Торкнулася переоцінка порталу і відразу цілої групи українських футболістів, які захищають кольори бельгійських команд.

      Найдорожчим футболістом з українським паспортом став півзахисник "Генка" Руслан Маліновський. Його ціна становить 9 мільйонів євро, що на 2 млн більше, в порівнянні з минулим оновленням.

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      Також додали в ціні півзахисник "Сент-Трюйдену" Роман Безус – 2 мільйони (було – 1,2 млн) і Єгор Назарин з "Антверпена" – 700 тисяч євро (було – 500 тисяч євро).

      Тримає планку в 3,5 мільйона нападник "Гента" Роман Яремчук і захисник "Кортрейка" Андрій Бацула – 600 тисяч євро.

      До 2 мільйонів впала ціна Євгенія Макаренка, захисника "Андерлехта", а також захисника "Генка" Ігоря Пластуна. До 700 тисяч євро подешевшав півзахисник "Стандарда" Валерій Лучкевич.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Руслан Маліновський Бельгія
      Джерело: 24 Канал
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