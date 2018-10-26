Українець Маліновський відзначився класичним асистом у Лізі Європи: відео

Півзахисник "Генка" та збірної України Руслан Маліновський допоміг своїй команді здолати "Бешикташ" в матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи. В активі українця гольовий пас.

Українець вивів на ударну позицію Дьемерсі Ндонгала на 81-й хвилині поєдинку. Це чергова результативна дія для Маліновського в Лізі Європи.

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У нинішньому сезоні він провів 8 поєдинків у турнірі, де забив 3 м'ячі і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, нещодавно Маліновський забив дебютні голи за збірну України. Спочатку хавбек у товариському поєдинку вразив ворота Італії, а за кілька днів своїм голом приніс "синьо-жовтим" перемогу над Чехією в матчі Ліги націй.

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