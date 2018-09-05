Українець Маліновський визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бельгії

Півзахисник збірної України та бельгійського "Генка" Руслан Маліновський є найкращим гравцем чемпіонату Бельгії за версією рейтингу InStat.

На рахунку півзахисника 360 балів, що є найкращим показником в усій Про Лізі. Також Маліновський посідає першу сходинку за системою гол+пас (7 результативних дій), а також за кількістю ударів по воротах (26).

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Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату Бельгії Маліновський забив гол, заробив пенальті і видалення. Також Руслан викликаний у збірну України на матчі Ліги націй.

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