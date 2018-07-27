Українець Маліновський забив гол у матчі Ліги Європи: відео
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський допоміг своєму бельгійському клубу "Генк" здобути перемогу на старті другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.
Український футболіст забив м'яч у ворота "Фолка" з Люксмебурга в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Команда українця перемогла з рахунком 5:0, а Маліновському вдалося реалізувати красивий штрафний.
Читайте також: Наставник збірної України взяв провину на себе за програш збірній Португалії
26-річний Руслан Малиновський відіграв у цьому матчі тільки перший тайм.
Нагадаємо, що "Маріуполь" зіграв перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На виїзді українці зіграли внічию з шведським "Юргорденом".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Desert Challenge: До фінішу дійшла половина6 квітня 2012 , 17:41
Визначився перший фіналіст Кубка України з футзалу17 березня , 15:40
Вальдес пропустить Чемпіонат світу. ВІДЕО26 березня 2014 , 23:08
Капітан донецького "Шахтаря" подарував 20 тонн мандаринів дітям у зоні АТО11 листопада 2014 , 18:04