Українець Маліновський забив гол у матчі Ліги Європи: відео

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський допоміг своєму бельгійському клубу "Генк" здобути перемогу на старті другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.

Український футболіст забив м'яч у ворота "Фолка" з Люксмебурга в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Команда українця перемогла з рахунком 5:0, а Маліновському вдалося реалізувати красивий штрафний.

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26-річний Руслан Малиновський відіграв у цьому матчі тільки перший тайм.

Нагадаємо, що "Маріуполь" зіграв перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На виїзді українці зіграли внічию з шведським "Юргорденом".