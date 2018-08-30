Українець Маліновський забив розкішний гол у Лізі Європи: відео

Гравець збірної України Руслан Маліновський відзначився голом у матчі Ліги Європи між "Генком" і "Брондбю".

Українець відзначився за "Генк" на 14-й хвилині зустрічі після пасу Ндонгала і відкрив рахунок у матчі.

Читайте також: Руслан Маліновський продовжив контракт з бельгійським клубом

У першому матчі бельгійська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 5:2.

Руслан перейшов в "Генк" у січні 2016 року. Спочатку він виступав в команді на правах оренди з "Шахтаря", але влітку 2017-го бельгійці викупили його контракт у "гірників". В поточному сезоні Маліновський забив 5 голів у 5 матчах в чемпіонаті і Лізі Європи.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24