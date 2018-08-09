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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець Маліновський знову забив гол у матчі Ліги Європи: відео

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський

Український футболіст "Генка" Руслан Маліновський відзначився у матчі проти "Леха" Володимира Костевича в рамках Ліги Європи.

Український хавбек бельгійського клубу зумів відкрити рахунок в поєдинку перед тим, як команди пішли на перерву. Цікаво, що Маліновський забиває 5-й гол в останніх 6 матчах за "Генк".

Читайте також: Нестримний Маліновський: як забиває український футболіст

Зазначимо, що українець Володимир Костевич теж грав з перших хвилин.

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Теги: Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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