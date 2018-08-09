Українець Маліновський знову забив гол у матчі Ліги Європи: відео
Український футболіст "Генка" Руслан Маліновський відзначився у матчі проти "Леха" Володимира Костевича в рамках Ліги Європи.
Український хавбек бельгійського клубу зумів відкрити рахунок в поєдинку перед тим, як команди пішли на перерву. Цікаво, що Маліновський забиває 5-й гол в останніх 6 матчах за "Генк".
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Зазначимо, що українець Володимир Костевич теж грав з перших хвилин.
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Джерело: 24 Канал
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