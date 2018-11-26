Українець Марченко здійснив фантастичний стрибок у світовому тенісному рейтингу

Український тенісист Ілля Марченко значно покращив свої позицію в оновленому у понеділок, 26 листопада, рейтингу ATP.

Серед українців за підсумками тижня на 202 позиції поліпшив своє становище Ілля Марченко (685 місце), Сергій Стаховський піднявся на 5 позицій (135 місце) і Олександр Долгополов відіграв 2 позиції (299).

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Загалом на вихідних відбувся фінал Кубка Девіса, який ніяк не впливнув на рейтинг. У першій сотні світової класифікації є зміни, але вони невеликі. У першій десятці – немає.

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