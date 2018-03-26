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Українець Михайлюк допоміг Канзасу пробитись до фіналу чотирьох NCAA

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Святослав Михайлюк не погоджується зі статусом білої ворони. Українець допоміг своїм темношкірим одноклубникам оформити вихід до фіналу чотирьох NCAA – ліги майбутніх зірок національної баскетбольної асоціації.

Команда університету Канзаса буквально вирвала путівку у вирішальну стадію з рук Дюк Блу Девілс. Святослав Михайлюк триочковим пострілом переводить гру в овертайм за 25 секунд до фінальної сирени.

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Зрештою, вдала дальня спроба дозволила Михайлюку оформити дабл-дабл – 11 очок і 10 підбирань. Та ці цифри не мали б жодного значення, якби Канзас не виграв овертайм.

Нагадаємо, 31 березня команда українця вступить у вирішальну фазу турніру матчем проти Віланова Вайлдкетс.

Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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