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      Українець Михайлюк ефектно реалізував трьохочковий кидок, "Лейкерс" нарешті перемогли: відео

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      Українець Михайлюк ефектно реалізував трьохочковий кидок, "Лейкерс" нарешті перемогли: відео

      Лише в четвертому матчі сезону "Лос-Анджелес Лейкерс", за який виступає українець Святослав Михайлюк, здобули першу перемогу у сезоні. Сталося це у матчі проти "Фінікс".

      До цього Михайлюк не зіграв у перших двох матчах, а у третьому проти "Сан-Антоніо" він вийшов на паркет. Однак "Лейкерс" у цьому матчі програли у овертаймі.

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      У матчі проти "Фінікс" українець розпочав матч на лаві запасних. Однак загалом за гру провів 22 хвилини. За цей час він відзначився одним влучним трьохочковим кидком (з двох спроб), та ще одним вдалим виконаним штрафним. Загалом з гри Михайлюк кидав шість разів, але лише один раз влучив. Загалом його ефективність у матчі склала +4.

      Відео трьохочкового Михайлюка за "Лейкерс"

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      Щодо самого матчу, то вирішальною у цьому протистоянні стала друга чверть, коли "Лейкерс" зуміли набрати 44 очки. "Фінікс" за ці 12 хвилин набрали лише 22 пункти. Отриману перевагу гості зберегли до кінця матчу.

      Фінікс – Лейкерс 113:131 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25)

      Відеоогляд матчу Фінікс – Лейкерс

       

      Теги: Спорт Баскетбол NBA Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
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