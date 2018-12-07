Українець Михайлюк може покинути "Лейкерс"

Захисник збірної України Святослав Михайлюк може залишити "Лейкерс". Його можуть обміняти в колишній клуб Олексія Леня "Фінікс".

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на експерта Bleacher Report Дена Фавала.

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Мова йде про можливість обміну Михайлюка, Реджона Рондо та пік другого раунду драфту-2019 на форварда "Фінікса" Тревора Арізу. Право на обмін останній отримає з 15 грудня.

На думку експерта, обмін може піти на користь українцю, оскільки в "Фініксі" той може отримати більше ігрового часу.

Нагадаємо, "Лейкерс" обрав Михайлюка на драфті-2018 і уклав угоду з українцем після його вдалих виступів у Літній лізі.

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