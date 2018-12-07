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      Українець Михайлюк може покинути "Лейкерс"

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      Святослав Михайлюк може покинути "Лейкерс"
      Святослав Михайлюк може покинути "Лейкерс"

      Захисник збірної України Святослав Михайлюк може залишити "Лейкерс". Його можуть обміняти в колишній клуб Олексія Леня "Фінікс".

      Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на експерта Bleacher Report Дена Фавала.

      Читайте також: Михайлюк зіграв у переможному матчі "Лейкерс", "Атланта" Леня вкотре програла: відео

      Мова йде про можливість обміну Михайлюка, Реджона Рондо та пік другого раунду драфту-2019 на форварда "Фінікса" Тревора Арізу. Право на обмін останній отримає з 15 грудня.

      На думку експерта, обмін може піти на користь українцю, оскільки в "Фініксі" той може отримати більше ігрового часу.

      Нагадаємо, "Лейкерс" обрав Михайлюка на драфті-2018 і уклав угоду з українцем після його вдалих виступів у Літній лізі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Святослав Михайлюк Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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