Українець Михайлюк пройшов огляд в клубі НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який виступає на позиції захисника, пройшов огляд у ще одному клубі НБА. Цього разу він отримав запрошення від "Юта Джаз" (Utah Jazz)

Про це повідомив журналіст USA Today Коді Тейлор, опублікувавши імена баскетболістів, які прибули на огляд в клуб.

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The Jazz will be hosting six players tomorrow for a pre-draft workout:



Troy Brown, Oregon

Yante Maten, Georgia

Malik Newman, Kansas

Jevon Carter, West Virginia

Sviatoslav Mykhailiuk, Kansas

Moritz Wagner, Michigan — Cody Taylor (@CodyTaylorNBA) 31 травня 2018 р.

До цього українець перебував на перегляді у ще трьох клубах НБА – "Фінікс Санс" (Phoenix Suns), "Вашингтон Візардс" (Washington Wizards) та "Детройт Пістонс" (Detroit Pistons).

Нагадаємо, Михайлюк цьогоріч закінчив виступ у студентській лізі NCAA за "Канзас Джейхокс" (Kansas Jayhawks), де в останньому сезоні набирав по 14,7 очків, 4 підборів та 2,7 передачі.

Драфт НБА 2018 року має відбутися 22 червня у Нью-Йорку. Святослава Михайлюка можуть обрати 30-50 піком.