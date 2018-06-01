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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українець Михайлюк пройшов огляд в клубі НБА

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який виступає на позиції захисника, пройшов огляд у ще одному клубі НБА. Цього разу він отримав запрошення від "Юта Джаз" (Utah Jazz)

Про це повідомив журналіст USA Today Коді Тейлор, опублікувавши імена баскетболістів, які прибули на огляд в клуб.

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До цього українець перебував на перегляді у ще трьох клубах НБА – "Фінікс Санс" (Phoenix Suns), "Вашингтон Візардс" (Washington Wizards) та "Детройт Пістонс" (Detroit Pistons).

Нагадаємо, Михайлюк цьогоріч закінчив виступ у студентській лізі NCAA за "Канзас Джейхокс" (Kansas Jayhawks), де в останньому сезоні набирав по 14,7 очків, 4 підборів та 2,7 передачі.

Драфт НБА 2018 року має відбутися 22 червня у Нью-Йорку. Святослава Михайлюка можуть обрати 30-50 піком.

Теги: Новини спорту Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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