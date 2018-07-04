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Українець Михайлюк став найрезультативнішим гравцем "Лейкерс" у матчі проти "Маямі"

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Український захисник Святослав Михайлюк не врятував "Лос-Анджелес Лейкерс" від поразки у матчі Літньої ліги НБА, в якому його команда поступилася "Маямі Хіт" з рахунком 74:89.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

"Лейкерс" зазнали другої поспіль поразки в рамках Літньої ліги НБА.

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Однак, Святослав Михайлюк знову провів хороший поєдинок, набравши найбільше очок у своїй команді - 12, додавши до них 4 підбирання, 2 ассисти і 2 перехоплення. Також на його рахунку одна втрата і один персональний фол.

21-річний Святослав Михайлюк раніше був обраний "Лейкерс" на Драфті під загальним 47-м номером.

Нагадаємо, в першому матчі Літньої ліги проти "Сакраменто" "Лейкерс" також зазнали поразки. Наступний матч у Літній лізі НБА команда Михайлюка зіграє проти "Голден Стейт Воріорз".

"Лейкерс" - "Маямі" 74:89 (19:31, 15:22 16:26 24:10)

Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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