Українець Молчанов зіграє у фіналі парного турніру в Словаччині

Денис Молчанов у парі зі словаком Ігорем Зеленаєм вийшли до фіналу масштабного "челленджера" з призовим фондом 106 тисяч євро – "Peugeot Slovak Open".

В 1/2 фіналу Денис Молчанов та Ігор Зеленай, посіяні під третім номером, обіграли перших ракеток турніру, дует Джонні О'Мара / Кен Скупскі з Великобританії: 6:4, 7:5.

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Зустріч тривала 1 годину і 10 хвилин. Долю першого сету вирішив всього один брейк. У другій партії Молчанов і Зеленай двічі не змогли захистити подачу після виграного брейка, але з третьої спроби зберегли свою перевагу.

У фіналі змагань українець і словак зіграють проти пари Рамкумар Раманатан (Індія) / Андрій Василевський (Білорусь), які в Братиславі обіграли других і четвертих сіяних. У поточному сезоні Молчанов і Зеленай стали переможцями на "Челленджері" в Чжухаї, Барлетті, Тунісі, Простейові і Корденонсі.

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