17:05
10 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський шпіонаж. "Подарунок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:37, 9 листопада
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, 9 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Українець Молчанов зіграє у фіналі парного турніру в Словаччині

      9 Читать новость на русском
      Денис Молчанов та Ігор Зеленай
      Денис Молчанов та Ігор Зеленай / btu.org.ua

      Денис Молчанов у парі зі словаком Ігорем Зеленаєм вийшли до фіналу масштабного "челленджера" з призовим фондом 106 тисяч євро – "Peugeot Slovak Open".

      В 1/2 фіналу Денис Молчанов та Ігор Зеленай, посіяні під третім номером, обіграли перших ракеток турніру, дует Джонні О'Мара / Кен Скупскі з Великобританії: 6:4, 7:5.

      Читайте також: Стаховський зупинився за крок до півфіналу на турнірі в Братиславі

      Зустріч тривала 1 годину і 10 хвилин. Долю першого сету вирішив всього один брейк. У другій партії Молчанов і Зеленай двічі не змогли захистити подачу після виграного брейка, але з третьої спроби зберегли свою перевагу.

      У фіналі змагань українець і словак зіграють проти пари Рамкумар Раманатан (Індія) / Андрій Василевський (Білорусь), які в Братиславі обіграли других і четвертих сіяних. У поточному сезоні Молчанов і Зеленай стали переможцями на "Челленджері" в Чжухаї, Барлетті, Тунісі, Простейові і Корденонсі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поради психолога: зміни своє життя на краще – не роби, чого не хочеш!
      сьогодні , 16:00 Поради психолога: зміни своє життя на краще – не роби, чого не хочеш!
      Блог Медіа
      Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      сьогодні , 12:35 Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      Дмитро Снєгирьов
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      сьогодні , 12:01 ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      Тарас Пшеничний
      Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      сьогодні , 08:40 Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      Ольга Черненко
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Формула-1: Lotus першим з команд презентував новий болід
       29 січня 2013 , 13:46
      Українська сенсація Ястремська поступилася у напруженому півфіналі турніру серії WTA
       19 жовтня , 23:11
      Коноплянку готові прихистити клуби АПЛ
       5 вересня 2014 , 23:16
      Форварду збірної України наклали шви на голові
       28 березня 2015 , 12:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук