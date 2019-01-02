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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українець Молчанов зупинився за крок до півфіналу на тенісному турнір в Пуні

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      Українець Молчанов зупинився за крок до півфіналу на тенісному турнір в Пуні
      Українець Молчанов зупинився за крок до півфіналу на тенісному турнір в Пуні / btu.org.ua

      Український тенісист Денис Молчанов та Ігор Зеленай залишають змагання в Пуні (Індія) після чвертьфіналу.

      Українсько-словацька пара в боротьбі за півфінал зазнала поразки в матчі з четвертими сіяними, братами Марселем і Херардо Гранольєрсами: 4/6, 7/6 (3), 6/10.

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      На своїй подачі Молчанов та Зеленай програли два гейми й зуміли виконати один брейк. На вирішальному тайбрейку іспанці оформили три міні-брейка проти одного в суперників.

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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