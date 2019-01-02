Українець Молчанов зупинився за крок до півфіналу на тенісному турнір в Пуні

Український тенісист Денис Молчанов та Ігор Зеленай залишають змагання в Пуні (Індія) після чвертьфіналу.

Українсько-словацька пара в боротьбі за півфінал зазнала поразки в матчі з четвертими сіяними, братами Марселем і Херардо Гранольєрсами: 4/6, 7/6 (3), 6/10.

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На своїй подачі Молчанов та Зеленай програли два гейми й зуміли виконати один брейк. На вирішальному тайбрейку іспанці оформили три міні-брейка проти одного в суперників.

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