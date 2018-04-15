Українець на теплоході перевозив вантажівку, яку викрав у Литві
Українські прикордонники затримали викрадену у Литві вантажівку. Українець хотів переправити автомобіль "Вольво" 2008 року випуску.
Про інцидент повідомляють у Держприкордонслужбі.
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"Виявили викрадений транспортний засіб в пункті пропуску "Чорноморський-мтп". Автомобіль "Вольво» 2008 року випуску, за кермом якого був громадянин України, прибув на одному з теплоходів", – зазначається у повідомленні.
Під час перевірки автомобіля прикордонниками спрацювала база даних Інтерполу.
Джерело: 24 Канал
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