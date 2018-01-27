08:46
28 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу
Вєсті Кремля
22:49, 26 січня
Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи
Вєсті.UA
21:27, 26 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець на вантажівці в'їхав у будинок з трьома дітьми

01:44, сьогодні 559 Читать новость на русском
Аварія в Польщі
Аварія в Польщі / Поліція

У селі Дорогуча, що у Польщі, що 47-річний українець за кермом вантажівки в’їхав у житловий будинок.

Подія трапилася в ніч на 27 січня, пише "Dzennik Wschodni".

Журналісти зазначають, що вантажівка з’їхала з дороги, протаранила огорожу і в’їхала у будинок. Водій зупинив її лише за метр від дитячих ліжок.

Читайте також: Сумна статистика: у поліції розповіли скільки українців щодня гине в ДТП

За словами правоохоронців водій був тверезий і, ймовірно, заснув за кермом.

На щастя жодна дитина не постраждала – у кімнаті перебували однорічний малюк, та діти 4 та 11 року. Також серйозно не постраждав і водій.

Теги: Кримінальні новини Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Потяг "Інтерсіті+" не виїде з Перемишля, поки його не покине Саакашвілі, – Фірсов
 10 вересня 2017 , 14:28
Зорян Шкіряк заворожив мережі відвертими фото
 29 жовтня 2017 , 20:32
Угорщина і Румунія розглядають Україну як ресурс, – експерт
 12 жовтня 2017 , 07:02
Суд арештував елітне авто доньки одіозного Ківалова
 24 січня , 12:22
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук