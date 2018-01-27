Українець на вантажівці в'їхав у будинок з трьома дітьми

У селі Дорогуча, що у Польщі, що 47-річний українець за кермом вантажівки в’їхав у житловий будинок.

Подія трапилася в ніч на 27 січня, пише "Dzennik Wschodni".

Журналісти зазначають, що вантажівка з’їхала з дороги, протаранила огорожу і в’їхала у будинок. Водій зупинив її лише за метр від дитячих ліжок.

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За словами правоохоронців водій був тверезий і, ймовірно, заснув за кермом.

На щастя жодна дитина не постраждала – у кімнаті перебували однорічний малюк, та діти 4 та 11 року. Також серйозно не постраждав і водій.