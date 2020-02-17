Українець на велосипеді підкорив вулкан висотою понад 6 тисяч метрів: приголомшливі фото й відео

Український веломандрівник Руслан Верін піднявся на вулкан Утурунку висотою 6020 метрів. Хлопець став першим європейцем, який підкорив найвищу вершину південно-західної Болівії.

Про сходження мандрівник написав на своїй сторінці у фейсбуці. За його словами, з кожним набором висоти, підійматися ставало все складніше, а втома наростала в геометричній прогресії.

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Під час підйому Руслан Верін ночував у наметі на висоті 6006 метрів над рівнем моря. Він зазначив, що ночівля в старому кратері вулкану пройшла, в цілому, добре, попри потужні пориви вітру і температуру в -20 градусів.

У соцмережах хлопець відверто поділився з підписниками своїми емоціями та враженнями.

Здається, що вся фізична, емоційна і моральна втома, яку я до цього нещадно насильно пригнічував, раптово, мов вулкан, захотіла вийти назовні. І з таким натиском тисне зсередини, що можна луснути,

– написав мандрівник на своїй фейсбук-сторінці.

Протягом всього підйому Руслан Верін перебував у цілковитій самотності. Він навіть зазначив, що одна дорога, якою він йшов, давно стала без слідів машин, а потім перейшла в стежку, на якій його слід став єдиним.

У своєму дописі він запевнив, що зможе успішно спуститися до підніжжя вулкана, попри холод, а також обмежену кількість води і їжі.

Підйом на вулкан Утурунку / Фото Ruslan Verin

Руслан Верін – мандрівник із вражаючим досвідом. Він подолав понад 54000 кілометрів в Африці, Північній та Південній Америці, Азії. Під час подорожей він знімає відео, в яких ділиться цікавими історіями, емоціями, а також дає корисні поради.

Відео: подорож Руслана Веріна в Південну Америку