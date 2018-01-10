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Українець намагався вивезти старовинну ікону за кордон

23:37, 10 січня 336 Читать новость на русском
Українець намагався вивезти старовинну ікону за кордон
Українець намагався вивезти старовинну ікону за кордон / Фото з вільних джерел

Громадянин України намагався незаконно вивезти ікону через пункт пропуску "Кучурган - Первомайськ" митного поста "Кучурган" Одеської митниці ДФС.

Про це повідомив керівник Одеської митниці Олександр Власов у Facebook.

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Чоловік прямував до Молдови на власному автомобілі MERCEDES-BENZ VITO, він обрав для проходження митного контролю "зелений коридор".

"Під час здійснення прикордонно-митного контролю транспортного засобу в поличці водійських дверцят без ознак приховування було виявлено написану на дошці ікону, приблизно датовану серединою минулого століття", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією з відкритих джерел це список зі Смоленської ікони Божої Матері.

Українець намагався вивезти старовинну ікону за кордон
Українець намагався вивезти старовинну ікону за кордон

"Смоленську ікону Божої Матері іменують "Одигітрія", що означає "Дороговказна". За церковними переказами вона була написана святим євангелістом Лукою під час земного життя Пресвятої Богородиці. На початку XI століття ікона потрапила до Київської Русі, а згодом до Смоленська, – додав Власов.

Українець намагався вивезти старовинну ікону за кордон
Українець намагався вивезти старовинну ікону за кордон

Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил. Ікону передали на експертизу, за результатами якої буде встановлено її належність до культурних цінностей та вартість.

До слова, у пункті пропуску на Сумщині прикордонний пес винюхав дві гранати, які незаконно везли з Росії.

Теги: Новини України Новини Одеси релігія Молдова
Джерело: 24 Канал
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