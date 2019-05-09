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      Українець намагався вивезти за кордон понад 11 тисяч пачок цигарок: фото

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      Українець намагався вивезти за кордон понад 11 тисяч пачок цигарок
      Українець намагався вивезти за кордон понад 11 тисяч пачок цигарок / Фото з Facebook-сторінки Закарпатської митниці ДФС.

      Працівники Закарпатської митниці ДФС затримали українця, який намагався вивезти за межі України понад 11 тисяч пачок тютюнових виробів.

      Інцидент трапився на митному посту "Неветленфолу", повідомили у прес-службі Закарпатської митниці ДФС.

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      Громадянин із України в Румунію перевозив тютюнові вироби вантажним автомобілем. При цьому, у документах зазначено, що чоловік перевозив пиломатеріали.

      Вже під час перевірки митники виявили 11 тисяч 200 пачок цигарок торгової марки "Compliment" без акцизних марок.

      закарпаття митниця кордон цигарки
      Вилучені 11 тисяч 200 пачок цигарок торгової марки "Compliment" без акцизних марок

      Тютюнові вироби українець намагався вивезти, сховавши у подвійному днищі автомобіля.

      Яка відповідальність передбачена за правопорушення? Громадянину можуть виписати штраф у розмірі 100% вартості товарів, які він намагався провезти, а також конфіскувати товар.

       

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      Теги: Новини України Новини Закарпаття Тютюн Держприкордонслужба Контрабанда
      Джерело: 24 канал
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