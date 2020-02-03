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      Українець побив та покусав поляка у Варшаві: що відомо про інцидент

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      У Польщі затримали українця за напад на поляка за дивних обставин / Ілюстративне фото (pixabay)

      28-річного громадянина України в околицях Варшави затримали за розбій. Українець намагався відібрати у поляка телефон, а при цьому кричав, що йому погано, бо його отруїли.

      Українець напав на поляка, вимагаючи віддати смартфон вартістю приблизно 30 тисяч гривень. Завдяки допомозі небайдужих свідків, нападника затримали. Інцидент стався увечері 29 січня, пише пресслужба польської поліції

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      Згодом поліція з'ясувала, що затриманий чоловік працює в ресторані неподалік.

      Чому українець напав на поляка: пояснення нападника

      • Колеги, сказав нападник, нагодували його отруєною їжею. Йому стало погано, коли вийшов з роботи. А на вулиці якраз стояв перехожий і розмовляв телефоном. 
      • Поліції затриманий чоловік пояснив, що телефон йому потрібен був для виклику швидкої допомоги – мовляв, треба було рятуватися. Про це українець попросив перехожого, ввічливо пояснивши свою проблему.
      • А от власник телефону на таке прохання відреагував негативно: телефон дати відмовився і сказав, що в нього розрядився акумулятор. 
      • Ця відповідь розлютила українця і він накинувся на поляка, бив його кулаками, ногами, і покусав руки. Небайдужі свідки інциденту підбігли й відтягнули нападника. 

      Зауважимо, що поліція викликала медиків, та ті під час огляду не виявили у затриманого чоловіка ознак якихось захворювань. 

      Тепер українця посадили під варту, поки триває слідство. Згідно з польським законодавством йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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