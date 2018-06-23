Українець Нікішин очолив світовий рейтинг шпажистів

Богдан Нікішин, який завоював бронзу чемпіонату Європи, очолив рейтинг FIE найкращих шпажистів світу.

Про це повідомляє fie.org.

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Богдан обійшов у рейтингу італійця Паоло Піццо, а також естонця Миколу Новосьолова.



Рейтинг найкращих шпажистів світу

Знай наших!!!



Богдан Нікішин очолив світовий рейтинг шпажистів!



Бравооо! Щирі вітання! Бажаємо залишатись на вершині "світу" ще багато сезонів! pic.twitter.com/PPLXkeawje — НОК України (@OlympicUA) 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, Богдан Нікішин завоював бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування в Нові-Саді (Сербія) у змаганнях шпажистів, відтак повторив свій успіх континентальної першості 2016 року.