Українець Омельчук завоював золото на Кубку світу зі стрільби і встановив новий світовий рекорд
Українське золото в Мюнхені. Черговий етап Кубку світу зі стрільби із пневматичного пістолета став бенефісом Олега Омельчука.
Українець не лише впорався із мішенями найкраще із всіх учасників на 10-метровій дистанції.
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Омельчук зумів набрати у підсумку 243,6 бала, що стало новим світовим рекордом.
Загалом же на шляху до здобуття золотої нагороди наш спортсмен здійснив лише чотири постріли, що важили менше 10 балів.
Джерело: 24 Канал
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