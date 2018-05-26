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Українець Омельчук завоював золото на Кубку світу зі стрільби і встановив новий світовий рекорд

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Українське золото в Мюнхені. Черговий етап Кубку світу зі стрільби із пневматичного пістолета став бенефісом Олега Омельчука.

Українець не лише впорався із мішенями найкраще із всіх учасників на 10-метровій дистанції.

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Омельчук зумів набрати у підсумку 243,6 бала, що стало новим світовим рекордом.

Загалом же на шляху до здобуття золотої нагороди наш спортсмен здійснив лише чотири постріли, що важили менше 10 балів.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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