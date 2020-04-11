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      Українець опинився серед багатіїв, які за хабар хотіли вилетіти з Лондона до Канн, - ЗМІ

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      Багатії хотіли прорватися до Канн і винайняти там віллу / AFP

      Декілька європейських багатіїв, серед яких і українець, спробували вилетіти з Великої Британії до Канн за хабар. Вони намагалися підкупити прикордонників і полетіти до Франції попри карантинні обмеження.

      Подія трапилася ще 4 квітня, але відомо про це стало лише зараз. Про інцидент повідомляють декілька ЗМІ, зокрема, CNN, Mirror та французький телеканал BFMTV.

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      Як багатії намагалися незаконно потрапити до Канн

      • Представники Марсельського аеропорту, 4 квітня, повідомили французьких прикордонників про 10 пасажирів, які бажають вилетіти чартерним рейсом з Лондона до Марселю. Серед них були громадяни України, Хорватії, Румунії, Франції, Німеччини. Імена пасажирів жодне з видань не називає.
      • У коментарі CNN співробітник поліції аеропорту Марсель-Прованс розповів, що мовилось про сімох чоловіків віком 40-50 років і трьох жінок віком близько 25 років. Після прибуття вони збиралися вирушити до орендованої вілли у Каннах.
      • Поліція їх попередила, що в'їхати можуть лише громадяни Франції – троє з пасажирів чартеру, оскільки країна через епідемією коронавірусу обмежила в’їзд для іноземців. 
      • Попри це чартер Embraer Legacy таки приземлився в аеропорту. Невдовзі перед його прильотом в аеропорт прибули також три приватні вертольоти.
      • За словами посадовця, поїздку організував хорватський бізнесмен з Хорватії, який має бізнес у сфері нерухомості та фінансів. Він орендував чартер, гелікоптери та віллу в Каннах. Він спробував переконати прикордонників, що "має величезні гроші" і хоче "просто сплатити штраф і поїхати в Канни". BFM TV теж зазначає, що організатором поїздки був громадянин Хорватії.
      • Водночас, видання Mirror у своїй публікації стверджує, що хабар намагався дати громадянин України – "український бізнесмен", і що саме він "заплатив за все" – і віллу, і літак.

      Чи покарали багатіїв за спробу підкупу прикордонників

      • В результаті всім пасажирам чартеру, які не є громадянами Франції, все ж відмовили у в’їзді. До них не застосували санкцій, тому що юридично вони не перетнули кордон Франції.
      • Водночас жандармерія повітряного транспорту оштрафувала пілотів гелікоптерів, оскільки вони вирушили у поїздку без поважних причин.
      • Після цього, дев'ятеро з компанії повернулися назад, а українець орендував чартер до Берліну. Таку ж інформацію підтверджує BFM TV.

      Французькі Канни на карті Європи: 

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Хабар Гроші Велика Британія Новини Франції
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