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Українець Падун посів третє місце на одній з найпрестижніших велогонок світу

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Марк Падун (ліворуч) посів третє місце на етапі Вуельти Іспанії
Марк Падун (ліворуч) посів третє місце на етапі Вуельти Іспанії

Український велогонщик Bahrain-Merida Марк Падун посів третє місце на етапі однією з трьох гонок Гранд-туру Вуельті Іспанії.

Падун успішно потрапив у відрив дня і був одним з головних дійових осіб передньої групи. Українцю разом з попутниками вдалося провести успішну атаку з відриву, в результаті якої кількість претендентів на етап скоротилася до шести осіб.

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У кінцевому результаті Марк Падун фінішував на третьому місці, показавши однаковий результат з переможцем Александром Геньє з Франції.

Це кращий результат в кар'єрі українця на гонках Гран-туру, в який крім Вуельти входять Giro d'Italia і Tour de France.

Результати 12-го етапу Вуельти Іспанії

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Теги: Спорт велоспорт
Джерело: 24 Канал
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