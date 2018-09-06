Українець Падун посів третє місце на одній з найпрестижніших велогонок світу
Український велогонщик Bahrain-Merida Марк Падун посів третє місце на етапі однією з трьох гонок Гранд-туру Вуельті Іспанії.
Падун успішно потрапив у відрив дня і був одним з головних дійових осіб передньої групи. Українцю разом з попутниками вдалося провести успішну атаку з відриву, в результаті якої кількість претендентів на етап скоротилася до шести осіб.
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У кінцевому результаті Марк Падун фінішував на третьому місці, показавши однаковий результат з переможцем Александром Геньє з Франції.
Це кращий результат в кар'єрі українця на гонках Гран-туру, в який крім Вуельти входять Giro d'Italia і Tour de France.
Результати 12-го етапу Вуельти Іспанії
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