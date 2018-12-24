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      Українець Петряк потрапив у збірну чемпіонату Угорщини за підсумками першої половини сезону

      7 Читать новость на русском
      Іван Петряк
      Іван Петряк

      Український півзахисник "Ференцвароша" Іван Петряк потрапив у символічну збірну чемпіонату Угорщини за підсумками осінньої половини сезону.

      Захисник виступає на правах оренди за "Ферценварош", тренером якого є українець Сергій Ребров, а контракт Петряка належить "Шахтарю", повідомляє Nemzeti Sport.

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      Іван Петряк потрапив у символічну збірну чемпіонату Угорщини

      Клуб Реброва і Петряка лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, набравши 39 очок після 18 ігор. 24-річний українець провів у всіх турнірах нинішнього сезону за "Ференцварош" 19 матчів та забив 5 голів.

      Раніше повідомлялося, що Петряк визнаний найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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