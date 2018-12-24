Українець Петряк потрапив у збірну чемпіонату Угорщини за підсумками першої половини сезону

Український півзахисник "Ференцвароша" Іван Петряк потрапив у символічну збірну чемпіонату Угорщини за підсумками осінньої половини сезону.

Захисник виступає на правах оренди за "Ферценварош", тренером якого є українець Сергій Ребров, а контракт Петряка належить "Шахтарю", повідомляє Nemzeti Sport.

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Іван Петряк потрапив у символічну збірну чемпіонату Угорщини

Клуб Реброва і Петряка лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, набравши 39 очок після 18 ігор. 24-річний українець провів у всіх турнірах нинішнього сезону за "Ференцварош" 19 матчів та забив 5 голів.

Раніше повідомлялося, що Петряк визнаний найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини.

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