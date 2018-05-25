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Українець побив світовий рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета

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Олег Омельчук із Рівного побив рекорд світу у стрільбі з пневматичного пістолета
Олег Омельчук із Рівного побив рекорд світу у стрільбі з пневматичного пістолета / dt.ua

Українець Олег Омельчук здобув золото на четвертому етапі Кубка світу з кульової стрільби, який відбувався у німецькому Мюнхені.

Рівнянин Омельчук посів перше місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Цим самим він встановив у фіналі новий світовий рекорд – 243,6 очків, передає "Укрінформ".

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Зазначається, що попередній рекорд світу у цій вправі (242,3 очка) належав Шанзару Різві з Індії, який у березні 2018 року виграв етап Кубка світу у Мексиці.

Відомо, що срібним та бронзовим призерами в цій вправі стали німець Крістіан Райтц і Ціфен Пу з Китаю.

 

Теги: Новини України Рекорди Зброя Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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