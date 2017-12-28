Українець прославився винаходом мобільного додатку, який допомагає людям з порушенням слуху

Киянин Віталій Потапчук, який в дитинстві втратив слух, створив корисний додаток для смартфонів.

Про це повідомляє ВВС.

Хлопець дуже часто стикався з проблемою, коли люди хотіли з ним спілкуватись чи пояснити щось, а він не міг їм відповісти. Відтак киянин почав розробляти додаток BeWarned, який допомагатиме людям з порушенням слуху подолати такі проблеми.

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Найбільша проблема в моєму житті – спілкування з людьми. Вони часто перепитують, нервують, не хочуть спілкуватись. Коли я кажу, що не чую, або моя дружина це каже, то по обличчях видно, що вони не задоволені. Я хочу позбавити людей без слуху цих проблем,

– розповів Віталій Потапчук.

За його словами, тільки людина з порушенням слуху може створити справді корисну та практичну програму для таких же людей. Відтак чоловік зробив додаток максимально простим та ефективним.

"Наприклад, глуха людина приходить в лікарню і бачить QR-код нашої програми. Його можна сканувати на свій смартфон і одразу спілкуватись. Коли я набираю щось у своєму телефоні, людина, з якою я спілкуюсь, одразу бачить це у своєму смартфоні в режимі реального часу. Людина, яка відповідає, може надиктувати свою відповідь, а я бачитиму її у вигляді тексту. Це дуже просто, швидко і оперативно", – пояснив Віталій Потапчук.