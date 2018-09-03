Українець Пустовий дебютував за "Барселону"

Центровий національної збірної України з баскетболу Артем Пустовий дебютував у складі "Барселони".

Бігмен відіграв 9 з половиною хвилин у товариському матчі проти "Ховентуду", який команда українця програла з рахунком 62:65, пише Федерація баскетболу України.

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Наш центровий, вийшовши з лави, набрав 6 очок, реалізувавши 3/3 двоочкових, зробив 2 блок-шоти, 1 блок-шот та 1 перехоплення (РЕ-9).

Нагадаємо, Артем Пустовий відіграв усі 6 матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 у складі української збірної та потравив до розширеного складу команди на вересневі матчі проти Іспанії (14 вересня) та Чорногорії (17 вересня).

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