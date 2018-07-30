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Українець Пустовий офіційно став гравцем "Барселони"

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Артем Пустовий – гравець "Барселони"
Артем Пустовий – гравець "Барселони" / БК "Барселона"

Гравець збірної України Артем Пустовий продовжить кар'єру в складі іспанської "Барселони".

26-річний українець підписав з клубом 3-річний контракт, повідомляє офіційний сайт каталонців.

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Попереднім клубом Артема був "Обрадойро" з міста Сантьяго-де-Компостела, за який українець виступав три останні роки. "Обрадойро" отримає фінансову компенсацію за українського гравця, але її розмір не повідомляється.

У минулому сезоні середні показники українського центрового становили 11,1 очка, 5,9 підбору і 1,9 блок-шота за 25,4 хвилини на майданчику.

На Євробаскеті-2017 Пустовий посів друге місце по середній кількості виконаних блок-шотів за гру (1,7), поступившись лише форварду збірної Латвії Крістапсу Порзінгісу.

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Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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