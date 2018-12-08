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      Українець Рибалка забив дебютний гол у сезоні за турецький клуб: відео

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      Сергій Рибалка забив гол у чемпіонаті Туреччини
      Сергій Рибалка забив гол у чемпіонаті Туреччини

      Український півзахисник "Сівасспора" Сергій Рибалка відзначився голом у матчі 15-го туру чемпіонату Туреччини проти "Гезтепе" (2:0).

      На 59-й хвилині гості залишилися вдесятьох. І вже через хвилину "Сівасспор" отримав право на пенальті. Виконувати його взявся Сергій Рибалка і був точним. А на 80-й хвилині Дуглас закріпив перевагу господарів.

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      Після 15-ти турів "Сівасспор" набрав 21 очко і піднявся на 9 рядок у турнірній таблиці.

      Зазначимо, що для Рибалки цей забитий м'яч став дебютним в поточному сезоні (15 матчів).

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      Теги: Футбол Спорт Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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