Українець Рибалка забив дебютний гол у сезоні за турецький клуб: відео
Український півзахисник "Сівасспора" Сергій Рибалка відзначився голом у матчі 15-го туру чемпіонату Туреччини проти "Гезтепе" (2:0).
На 59-й хвилині гості залишилися вдесятьох. І вже через хвилину "Сівасспор" отримав право на пенальті. Виконувати його взявся Сергій Рибалка і був точним. А на 80-й хвилині Дуглас закріпив перевагу господарів.
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Після 15-ти турів "Сівасспор" набрав 21 очко і піднявся на 9 рядок у турнірній таблиці.
Зазначимо, що для Рибалки цей забитий м'яч став дебютним в поточному сезоні (15 матчів).
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Джерело: 24 Канал
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