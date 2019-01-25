Українець Роман Безус перейшов у бельгійський топ-клуб

Український півзахисник Роман Безус офіційно перейшов у бельгійський "Гент". Гравець підписав контракт з клубом терміном на 3,5 роки – до літа 2022 року.

Однак деталей трансферу українця до "Гента" на офіційному сайті клубу не повідомляється.

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Варто зазначити, що останнім клубом Романа Безуса був інший представник бельгійського чемпіонату – "Сент-Трюйден". Перебравшись до "канарейок" у 2016 році, за 70 матчів українець забив 12 голів та зробив 13 результативних передач.

До слова, у "Генті" виступають ще два українці – захисник Ігор Пластун та нападник Роман Яремчук. Форвард навіть встиг забити гол за команду у 2019 році.

Поки "Гент" йде на шостій позиції у чемпіонаті Бельгії. Лідирує "Генк" українця Руслана Маліновського.

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