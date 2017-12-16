15:43
16 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Запальна кавказька кров. Дно російського кінематографу
Вєсті Кремля
23:22, 15 грудня
Вєсті.UA. Великомучениця Неля Штепа. Нелегка доля кума Путіна в Україні
Вєсті.UA
19:59, 15 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець Романчук став чемпіоном Європи з плавання

09:53, сьогодні 323 Читать новость на русском
Українець Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання
Українець Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання / Фото із відкритих джерел

Український плавець Михайло Романчук виборов "золото" на Чемпіонаті Європи з плавання, що триває у Копенгагені.

Українцеві не було рівних у запливі на 1500 метрів вільним стилем.

Свого найближчого переслідувача 21-річний плавець з України випередив на понад 8 секунд, інформує офіційний сайт змагань.

Дивіться також: На мажорній ноті: українки вперше стали віце-чемпіонками світу з синхронного плавання

Дистанцію 1500 метрів він подолав за 14 хвилин 14,59 секунди.

"Срібло" отримав італієць Грегоріо Палтіньєрі, а "бронза" на рахунку норвежця Хенріка Крістіансена.

Романчук плавання

Українець Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання

Теги: Новини України плавання Водні види спорту Данія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
5 грудня, 20:02 Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
Настя Сукач 2587
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня , 18:30
Не дожив до дня народження: підлітка вбило струмом в Одесі, коли той намагався врятувати кошеня
29 жовтня , 09:58
Павло Клімкін зустрінеться з генсеком ООН
 14 грудня , 15:04
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук