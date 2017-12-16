Українець Романчук став чемпіоном Європи з плавання
09:53, сьогодні 323 Читать новость на русском
Український плавець Михайло Романчук виборов "золото" на Чемпіонаті Європи з плавання, що триває у Копенгагені.
Українцеві не було рівних у запливі на 1500 метрів вільним стилем.
Свого найближчого переслідувача 21-річний плавець з України випередив на понад 8 секунд, інформує офіційний сайт змагань.
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Дистанцію 1500 метрів він подолав за 14 хвилин 14,59 секунди.
"Срібло" отримав італієць Грегоріо Палтіньєрі, а "бронза" на рахунку норвежця Хенріка Крістіансена.
Українець Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання
Джерело: 24 Канал
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