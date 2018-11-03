Українець Романчук виграв етап Кубка світу з плавання у Китаї, Фролов – третій

Два українських плавця стали призерами етапу Кубку світу з плавання у Пекіні на дистанції 1500 метрів вільним стилем,

Михайло Романчук одержав перемогу на дистанції 1500 метрів вільним стилем з результатом 14,29.88 хвилин, Сергій Фролов став третім, його результат 14,38.01 хвилин.

Читайте також: Українські тенісистки посіли друге місце за кількістю титулів WTA в сезоні

Варто зазначити, що напередодні Романчук фінішував другим на дистанції 400 метрів вільним стилем. Фролов у цьому запливі фінішував лише сьомим.