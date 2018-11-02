Українець Романчук завоював срібну медаль на етапі Кубка світу з плавання у Китаї
Український плавець Михайло Романчук фінішував другим на дистанції 400 метрів вільним стилем на етапі Кубка світу у китайському Пекіні.
Романчук показав час 3:43,32 хвилини, поступившись переможцю 2,5 секунди.
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Варто додати, що ще один українець Сергій Фролов показав шостий час.
Нагадаємо, чемпіон Європи Михайло Романчук (здобув золото на дистанції 400 метрів вільним стилем та срібло на 1500 метрів вільним стилем) у вересня 2018 року одружився на віце-чемпіонці Європи Марині Бех.
Джерело: 24 Канал
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