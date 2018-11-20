Українець Сапунов здобув історичну перемогу на змаганнях серії IRONMAN

На змаганнях найпрестижнішої серії чемпіонатів світу з тріатлону на довгій дистанції український прапор знову піднято на найвищу висоту – вперше за останні три роки.

Титулований український тріатлет – учасник трьох Олімпіад Данило Сапунов – у прекрасному стилі здобув історичну перемогу на IRONMAN Malaysia, пише Федерація тріатлону України.

Читайте також: Український поліцейський підкорив світові змагання IRONMAN

Українець вийшов у лідери гонки впродовж велосегменту і таки зміг протриматися на першій позиції аж до самого фінішу. Враховуючи вологість повітря та спекотні кліматичні умови в Південно-Східній Азії, зробити це було вкрай непросто – однак, досвід, відмінні функціональні кондиції та жага до перемоги таки зробили свою справу.

Данило Сапунов втримав лідерство аж до самого фінішу – з результатом 8 годин 33 хвилини він здобув беззаперечну перемогу в категорії PRO, яка стала його першим тріумфом на змаганнях серії IRONMAN.

Востаннє українці перемагали в форматі IRONMAN в 2015-му – тоді наш легендарний співвітчизник Віктор Зємцев з черговим віковим рекордом не мав собі рівних на турнірі в Канаді.

Читайте також: Найкращі тріатлоністи України перевірили свої сили на відкритому Кубку Львова

Окрім призових, морального задоволення та всесвітньої слави, звитяга на малайзійському етапі IRONMAN дозволила Сапунову потрапити до числа тріатлетів, які боротимуться за нагороди Фіналу чемпіонатів світу IRONMAN World Championship, що традиційно відбувається на Гавайях.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24