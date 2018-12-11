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      Українець Селезньов підписав попередній контракт з новим клубом

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      Євген Селезньов підписав контракт з новим клубом
      Євген Селезньов підписав контракт з новим клубом

      Український форвард "Акхісара" Євген Селезньов підписав попередній контракт з турецьким "Різеспором".

      Як повідомляє турецьке видання SporX з посиланням на коментатора beIN Sports Тюнера Метіна, Євген Селезньов вже остаточно визначився з новою командою.

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      Цікаво, що екс-тренер "Акхісарспора" Окан Бурук зараз очолює "Різеспор" і хоче бачити в своїй команді Селезньова, який добре себе проявив в минулому сезоні. За "Різеспор" зараз вже виступає один український нападник Олександр Гладкий.

      Також Євгеном довгий час цікавився "Галатасарай", але тепер турецький гранд не збирається підписувати українця.

      "Різеспор" посідає останнє місце в Чемпіонаті Туреччини. Після 11 турів в активі команди 15 очок. У нинішньому сезоні Селезньов провів за "Акхісар" 13 матчів у всіх турнірах і забив 4 голи.

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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