Українець Селезньов підписав попередній контракт з новим клубом

Український форвард "Акхісара" Євген Селезньов підписав попередній контракт з турецьким "Різеспором".

Як повідомляє турецьке видання SporX з посиланням на коментатора beIN Sports Тюнера Метіна, Євген Селезньов вже остаточно визначився з новою командою.

Читайте також: Екс-капітан "Шахтаря" отримав суворе покарання за червону картку

Цікаво, що екс-тренер "Акхісарспора" Окан Бурук зараз очолює "Різеспор" і хоче бачити в своїй команді Селезньова, який добре себе проявив в минулому сезоні. За "Різеспор" зараз вже виступає один український нападник Олександр Гладкий.

Також Євгеном довгий час цікавився "Галатасарай", але тепер турецький гранд не збирається підписувати українця.

"Різеспор" посідає останнє місце в Чемпіонаті Туреччини. Після 11 турів в активі команди 15 очок. У нинішньому сезоні Селезньов провів за "Акхісар" 13 матчів у всіх турнірах і забив 4 голи.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24