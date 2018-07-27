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Українець Сергій Полунін і Летиція Каста знялись для культового календаря Pirelli 2019

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Українська зірка балету Сергій Полунін досягає неабияких успіхів не лише на сцені і в кіно, а на модних майданчиках. Цього разу він знявся для календаря Pirelli 2019, фотографом якого став Альберт Уотсон.

Щороку легендарний календар Pirelli збирає на своїх сторінках найкращих зірок Голлівуду, модної та музичної індустрії. Поки що фінальних фотографій календаря ще немає, але в мережі вже можна розгледіти чарівні фото з бекстейджу.

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У новому календарі розповідатимуть вигадані історії чотирьох жінок, героїнями яких стали модель Джіджі Хадід, актриси Джулія Гарнер і Летиція Каста і танцівниця Місті Коупленд. Також на сторінках календаря з’являться такі постаті як модель Астрід Ейка, дизайнер Александр Венг, танцівник Сергій Полунін та артист балету Кальвін Роял III.


Сергій Полунін і Летиція Каста для Pirelli 2019


Сергій Полунін і Летиція Каста для Pirelli 2019


Сергій Полунін для Pirelli 2019

Зйомки відбувались ще в квітні в Маямі та Нью-Йорку.

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Джіджі Хадід Фотоновини
Джерело: Fashionista
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