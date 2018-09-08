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Українець Сергій Полунін знявся в рекламній кампанії Balmain: відео

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Сергій Полунін в рекламній кампанії Balmain
Сергій Полунін в рекламній кампанії Balmain

Всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін знявся у рекламній кампанії колекції осінь-зима 2018 французького модного дому Balmain.

Креативний директор Олів'є Рустам задумав зняти серію відеороликів Balmain навколо ідеї "світ як музичний інструмент".

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Balmain вже показували короткі ролики з відомими представниками мистецтва і шоу-бізнесу: актриса Мілла Йовович, співачка Шарлотт Лоуренс, рок-виконавець Джеймс Бей, моделі Су Джу Пак і Дафна Гіннес.

Сергій Полунін / Balmain
Сергій Полунін / Balmain

Тепер до списку приєднався українська зірка балету Сергій Полунін.

Режисером ролика став Джейк Нава. Музичним оформленням займався шведський композитор Людвіг Геранссон.

сергій полунін
Сергій Полунін / Balmain

У відео танцівник приміряє фірмовий оливково-зелений жакет Balmain з блискучими штанами і демонструє кілька па.

Сергій Полунін в рекламній кампанії Balmain осінь-зима 2018/2019​: дивіться відео

 

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.

Теги: LifeStyle Мистецтво Мода
Джерело: 24 Канал
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