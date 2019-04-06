Українець спробував перетнути кордон із Польщею у дивний спосіб: як чоловік замітав сліди

Польські прикордонники затримали громадянина України під час спроби перетнути кордон їхньої держави. Зробити це правопорушник намагався у дивний спосіб: ідучи задом наперед.

Так, чоловік перейшов кордон із Польщею у "зеленій зоні", рухаючись задом. Згідно з логікою порушника, прикордонники мали подумати, що хтось прямував з Польщі в Україну, а не навпаки, передають у польській Держприкордонслужбі.

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Коли польські прикордонники затримали чоловіка, він зізнався: мав на меті добратися до Німеччини і там знайти роботу.

Порушник мав при собі паспорт, а в ньому – запис щодо відмови в'їзду з боку прикордонного пункту в Медиці. Відмову видали через відсутність необхідних фінансових ресурсів у чоловіка.

За таке порушення українцю заборонили в’їзд до ЄС на три роки. Українця передали вітчизняним прикордонникам.