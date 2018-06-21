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Українець спробував провести окупантам партію смартфонів від Xiaomi

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Українець спробував провести окупантам партію смартфонів від Xiaomi
Українець спробував провести окупантам партію смартфонів від Xiaomi / Прес-служба ДПСУ

Українець спробував провести на окуповану територію партію смартфонів на суму 404 тисячі гривень. Ґаджети він планував доставити на непідконтрольні території Луганської області.

Про це розповіли у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Контрабанду виявили прикордонники Лисичанського загону КП "Станиця Луганська", на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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Як свідчать знімки, які оприлюднили у прес-службі Держприкордонслужби, в окупацію спробували провезти смартфони від Xiaomi – Redmi Note 5 вартістю від 6000 гривень та S2 вартістю від 4000 гривень.

Українець спробував провести окупантам партію смартфонів від Xiaomi

Смартфони вилучили прикордонники 

Усі смартфони вилучили прикордонники.

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Теги: Операція Об'єднаних сил Техно Xiaomi Смартфони контрабанда
Джерело: 24 Канал
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