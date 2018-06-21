Українець спробував провести окупантам партію смартфонів від Xiaomi

Українець спробував провести на окуповану територію партію смартфонів на суму 404 тисячі гривень. Ґаджети він планував доставити на непідконтрольні території Луганської області.

Про це розповіли у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Контрабанду виявили прикордонники Лисичанського загону КП "Станиця Луганська", на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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Як свідчать знімки, які оприлюднили у прес-службі Держприкордонслужби, в окупацію спробували провезти смартфони від Xiaomi – Redmi Note 5 вартістю від 6000 гривень та S2 вартістю від 4000 гривень.

Смартфони вилучили прикордонники

Усі смартфони вилучили прикордонники.

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