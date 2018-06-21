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Українець Станіслав Клих три роки не отримував листів у російських в'язницях, – правозахисник

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Станіслав Клих
Станіслав Клих / 24 канал

Російський правозахисник Микола Щур повідомляє, що українському політв'язню Станіславу Клиху надається належна психологічна допомога у повному обсязі. Тому подальший стан бранця залежить лише від нього самого.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках

Адвокати та консул переконані, що психічний стан Станіслава далеко не найкращий. Він потребує лікування. Психолог також констатував, що Станіслав потребує професійної психологічної допомоги. Йому допомагають психологічно. З ним все досить добре в тому сенсі, що допомога, яка потрібна, надається в повному обсязі. Все залежить від Клиха тепер,
– сказав Щур.

В'язень нині перебуває у політичній тюрмі у місті Верхньоуральську Челябінської області. Раніше там сиділи противники комуністичного режиму – радянські дисиденти.

Правозахисник також наголосив, що проблем з приводу відвідування консулами і українськими громадянами Клиха немає, тому що його вважають громадянином України. Щоправда, жодного листування Клих не мав три роки.

Читайте також: Життя в полоні: як ризикуючи життям бранці Кремля захищають Батьківщину

"Він протягом 3 років не мав ніякого листування. Коли прибув до в'язниці в Челябінській області, ми уклали договір з адвокатами, щоб вони їздили до нього. Ті зробили інформаційний прорив! Домоглися, що листи до нього почали приходити. Тоді і мама приїхала, і консул", – говорить Щур.

Тиждень тому до Клиха поїхав адвокат з Єкатеринбургу. Чи продовжує бранець голодування, невідомо.

"Чекаємо новин", – завершив правозахисник.

Хто такий Станіслав Клих? Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Обмін полоненими
Джерело: 24 канал
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